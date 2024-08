Nardi il verdetto degli esami è terribile | rottura del crociato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie in casa Benevento che dovrà fare i conti con l’assenza per molto tempo del centrocampista Filippoche oggi ha conosciuto l’esitoal quale si è sottoposto dopo la distorsione al ginocchio destro. L’ex Reggiana ha subito ladel legamento, un problema che lo costringerà a stare lontano dal campo per un periodo tendenzialmente almeno di sei mesi. E’ chiaro che l’infortunio diora obbligherà il Benevento a rivedere i suoi piani di mercato perché a centrocampo la coperta è molto corta. Possibile, a questo punto, il reintegro di Acampora con Talia che andrebbe a ricoprire il ruolo dicome ha già fatto altre volte in passato, ma questo non esclude certo la possibilità del Benevento di inserire in rosa un ulteriore elemento in mediana.