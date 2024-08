Koopmeiners settimana decisiva La Juventus al lavoro sulle uscite per portare l’olandese a Torino E intanto l’Atalanta pensa al Real

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lache si apre potrebbe essere quellaper Teunalla. Che però dovrà alzare l’offerta economica da presentare ale raggiungere quota 60 milioni, la soglia minima richiesta dai bergamaschi che non vogliono fare sconti sul gioiello olandese, prigioniero dell’accordo già raggiunto dal suo agente con la, che di fatto complica l’ipotesi di cederlo in Premier League. La Dea non vuole scendere dalla cifra indicata, per cui sarà la Signora a doversi avvicinare a quota 60, sfruttando anche alcune delle operazioni possibili in uscita. Le sirene inglesi sono tornate a cantare per Kostic cercato dal Bournemouth, ci sono altri veterani in uscita come il portiere Szczesny e forse lo stesso Milik, senza contare Chiesa.