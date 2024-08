ANSA Attacco Ucraina a Russia piega il rublo fiacco il gas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) E' servito il week end per capire che l'ucraino in territorio russo nella regione di Kursk è più di un diversivo e così l'azione militare hato il: nella prima seduta della settimana la moneta di Mosca ha ceduto fino al 5% sia sul dollaro sia sull'euro ritornando ai livelli di fine maggio, con riflessi negativi sulla Borsa russa. Gas in rialzo per tutta la giornata, per poi chiudere in calo dell'1,8% sotto i 40 euro. Per ilsi tratta di una chiara inversione di tendenza. La moneta russa ha registrato nel particolare un calo che ha portato l'euro a tornare anche sopra quota 100 e il dollaro a sfiorare un valore di 92 rubli. Un movimento brusco, che ha mandato in fumo parte del lavoro degli ultimi mesi della Banca centrale di Mosca.