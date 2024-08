Volley dove giocano le Campionesse Olimpiche dell’Italia? Le squadre di tutte le azzurre | blocco Milano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo difemminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, travolgendo gli USA con un secco 3-0 nell’atto conclusivo andato in scena alla South Paris Arena. La nostra Nazionale ha coronato il sogno di una vita intera, toccando l’apice dello sport internazionalenemmeno la Generazione dei Fenomeni era riuscita ad arrivare: dopo due decenni senza nemmeno un podio e senza aver mai superato lo scoglio dei quarti di finale. Festa grande per le ragazze del CT Julio Velasco, che si sono consacrate per l’eternità e che hanno conquistato l’immortalità sportiva.