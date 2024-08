Mercato azionario cosa c’è dietro il sell-off?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) Nei giorni scorsi i mercati azionari globali hanno registrato un’estrema volatilità, con forti cali registrati dai principali indici. L’indice MSCI All-Country World (ACWI) è sceso del -6,4% in tre giorni (fonte FactSet al 5 agosto 2024, rendimento netto in dollari USA). A partire dal 6 agosto ci sono alcuni segnali di ripresa, con i mercati giapponesi in risalita. A tracciare il quadro della situazione è un’analisi degli esperti di Schroders, uno dei principali gruppi finanziari globali quotato alla Borsa di Londra dal 1959 e parte dell’indice FTSE 100.ha guidato ile quanto dovrebbero essere preoccupati gli investitori? In primo luogo – si legge nell’analisi di Schroders – è importante ricordare che i forti cali non sono particolarmente insoliti nei mercati azionari.