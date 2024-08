A Desio si lavora si entra solo se sani | il veleno di Maccarani dopo il bronzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Emanuela, la direttrice tecnica e allenatrice nella bufera a fine 2022 per le denunce per maltrattamenti e vessazioni psicologiche delle sue ex allieve Nina Corradini e Anna Basta ora si toglie qualche sassolinola grande vittoria dela Parigi 2024: "La medaglia non è mai scontata” spiega, “poteva andare in tutt'altro modo. Sono felice di aver portato un'altra medaglia alla nostra federazione con queste ginnaste, che l'hanno fortementeta, voluta e ottenuta. Peccato la perdita di attrezzo della capitana, ci è costato 2 punti secchi. Speravo nell'argento, ma so benissimo che domani mattina questa medaglia sarà “la medaglia”. Resterà al loro collo e nel mio curriculum.Tokyo, tutte pensavano di smettere, e invece hanno continuato tutte. Quando le ginnaste già appagate vogliono continuare, l'allenatore non può che raccogliere.