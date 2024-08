Ritrovate 200 foto inedite delle vittime della strage di Sant' Anna di Stazzema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024)si(Lucca), 10 agosto 2024 – Sono statecirca 200grafie, di cui molte, che rappresentano un patrimonio documentale inestimabile per la storia didi. Immagini dei volti, e spesso anche di intere famiglie, sterminate durante lanazifascista del 12 agosto 1944. I loro nomi verranno letti uno per uno al Sacrario, dopo la fiaccolata silenziosa in programma domani sera, la notte prima dell'80mo anniversario dell'eccidio. Mentre un video, visibile a tutti a Col di Cava, proietterà le immagini esclusive, che poi entreranno a far partedotazione del MuseoResistenza di. In occasione dell'80mo, spiega una nota, l'Associazione martiri diha promosso un importante progetto di recupero digrafie