La Pianese affronta il primo vero esame Alle 18 sfida nella ‘tana’ del Pontedera

(Di sabato 10 agosto 2024) Questo pomeriggio, con start18, lascenderà in campo per ilimpegno ufficiale della stagione: al Mannucci deial via, per le zebrette, la Coppa Italia. Sarà una gara da dentro o fuori, che mette in palio la qualificazione al turno successivo della competizione (la vincente, la prossima settimana, andrà a far visita all’Avellino). "La squadra fino a questo momento sta rispondendo assai bene a quello che stiamo facendo e che stiamo provando ogni giorno innamento – ha commentato l’natore bianconero, Fabio Prosperi –. Mi piace come questo gruppo si sta formando e come sta lavorando. Mi sono piaciuti anche l’impegno, l’attenzione e la determinazione che i ragazzi hanno messo in campo nell’ultimo test amichevole contro l’Orvietana".