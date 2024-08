La Marina cerca una caserma Alloggi e uffici per i militari impegnati a Fincantieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) La Spezia, 10 agosto 2024 – Una palazzina in grado di ospitare fino a 140 persone, con foresteria,e locali ricreativi. Il piano di rinnovamento della flotta dellamilitare, che ha nello stabilimentodel Muggiano il suo quartier generale, costringe il Genio militare per laad andare sul mercato per individuare un immobile capace di ospitare il prproprio personale che dovrà sovraintendere all’allestimento delle nuove unità navali e alla supervisione delle attività di progettazione e costruzione delle navi all’interno del cantiere navale.