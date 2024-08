Feltri | lavoro a Ferragosto così mi tengo lontano da quel baccanale universale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Ho sempre lavorato a. A dispetto di un'insana consuetudine che costringe i giornali a chiudere il 15 del mese per onorare la festa dell'Assunzione. Il vuoto della città e la consapevolezza di non aver un imbecille accanto che urla e sbraita per un titolo sgrammaticato mi inducono a essere più prolifico del solito. Ma non basta prendere le distanze da unper scampare un disastro. Un'estate di qualche anno fa ebbi un'esperienza terrificante che mi spinse a considerare la festa estiva un vero suicidio di massa. Ero reduce da una nottata die mi trovavo a gironzolare per una Milano deserta alla ricerca di una sigaretta. Il grande Corriere si adagiava annoiato e imponente lungo la via Solferino stupendosi del silenzio generale delle stanze e del mortifero oziare della via. Sapevo che in Brera avrei trovato un tabacchino pronto ad accontentarmi.