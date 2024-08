Basket | Dolomiti Energia Trentino alla scoperta di Patrick Hassan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Un colpo in vista del futuro per lache si dimostra, ancora una volta, molto attenta al mercato dei giovani ragazzi da svezzare in via definitiva. L’Aquila ha messo sotto contratto, infatti,che sarà a disposizione di coach Paolo Galbiati: il romano potrebbe avere anche una piccola occasione nell’annata di LegaA che comincerà tra qualche mese., ecco chi è(Credit foto – Aquila Trento)“continua a guardare al futuro. Dopo Denis Badalau, anche, guardia classe 2007 di 185 cm di altezza, ha infatti deciso di unirsifamiglia aquilotta impegnandosi in un progetto pluriennale con i colori bianconeri – si legge nel comunicato del club–.è un giovane prospetto dotato di grande rapidità e di notevoledifensiva.