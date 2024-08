Protesta dei balneari in Liguria | Meloni si sta dimostrando latitante I bagnanti | Pagliacciata Alla fine ci rimetteranno i clienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) In pochissimi se ne sono accorti, vista l’ora scelta dagli operatori, ma in molte spiagge questa mattina gli ombrelloni sono stati aperti alle 9.30, due ore dopo l’orario di apertura di molti stabilimenti, perre contro il governo, ritenuto colpevole di non aver mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale circa “proroghe delle concessioni che evidentemente aveva gli elementi per sapere di non poter fare”. A indire questa via di mezzo tra uno sciopero (perché per due ore il servizio in concessione è stato erogato parzialmente) e la serrata (perché di fatto non si tratta di vertenze di lavoratori ma unatra gestori delle spiagge e il governo) è la Federazione Impreseinsieme al Sindacato italianodi Confcommercio.