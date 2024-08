Meret lascia il Napoli? Svelato il piano del club | coinvolto Caprile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024)ildelriguardo: c’entra anche il futuro di Elia, tutti i dettagli sulla porta della prossima stagione. Ilha ancora dei grossi dubbi da risolvere da qui alla fine del calciomercato. Uno di questi, sembra improvvisamente essere diventato Alex, il quale sembrava invece poter essere uno dei punti fermi di Conte. L’errore nella costruzione dal basso nel corso dell’amichevole contro il Girona, invece, ha aperto nuove riflessioni sulla porta azzurra e si sono susseguiti tanti nomi in grado di rilevarlo. Per dissipare tutte queste incertezze, ha spiegato la situazione Umberto Chiariello nel corso della trasmissione In ritiro con me in onda su Radio CRC, che vede protagonisti lui insieme a Marco Giordano.