Follonica revocato il divieto balneazione nel tratto di mare interessato dall’inquinamento

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Grosseto), 9 agosto 2024 – Si può tornare a fare il bagno neldi Pratoranieri a. Con l'ordinanza di veenrdì 9 agosto il sindaco Matteo Buoncristiani haildinella zona compresa tra il pennello di via Cerboli e viale Italia 305. L'ordinanza è arrivata non appena sono stati comunicati da Arpat i risultati delle analisi compiute in queldi. Ildiera stato ordinato dopo che, due giorni fa, mercoledì 7 agosto, dalle analisi era emersa la presenza oltre i limiti di enterococchi intestinali.