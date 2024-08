Casapesenna | la fibra ottica ostacola il passaggio dei disabili proteste della minoranza consiliare

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 agosto 2024). A seguito dei lavori dei lavori per la posa diche stanno interessando il territorio comunale già da diverse settimane, giunge segnalazione da parte di cittadini locali, che la ditta incaricata a svolgere i suddetti lavori, ha installato via Don Peppe Diana l’armadietto di distribuzione in posizione errata tale da ostruire ilai diversamente abili. In riferimento a ciò, il gruppo dinelle persone di Alessandro Cirillo, Rosa Donciglio, Costantino Diana e Clorinda Bovenzi sconcertati affermano: inaccettabile che vengano svolti lavori del genere, tali da arrecare danni ai diversamente abili.