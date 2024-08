SUONI DI MINORANZA dal 7 al 16 agosto a San Costantino Albanese

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 8 agosto 2024) “DI” è la prima edizione del Festival sulle musiche delle minoranze linguistiche in Italia che si terrà a San(PZ), dal 7 al 162024. Andiamo a saperne di più. Cos’èDI? Si terrà dal 7 al 162024 a San(Potenza) “di”, il Festival sulle musiche delle minoranze linguistiche in Italia. Un festival sulle musiche delle minoranze linguistiche nel segno di un fondamentale richiamo alle proprie radici che non è mai motivo di chiusura ed esclusione rispetto all’altro. Bensì è occasione di incontro e confronto in un processo di arricchimento reciproco.