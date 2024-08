Olimpiadi Parigi 2024 sale l’attesa per la maratona | allerta massima 10mila agenti per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Grande spiegamento di forze dell’ordine allediin vista delle due maratone, maschile e femminile, che caratterizzeranno l’ultimo weekend dei Giochi. Saranno infatti circa 10.000 gli, tra poliziotti e gendarmi, che garantiranno lalungo la strade della capitale per la gara simbolo dell’Olimpiade a cui si aggiungerà il cosiddetto ‘marathon pour tous’ aperto al pubblico. Lamaschile prenderà il via alle ore 8:00 di sabato mattina dall’Hotel de Ville sede del comune die arriverà sull’Esplanade des Invalides, con passaggio dalla reggia di Versailles. Stesso tracciato di 42,195 km anche pe le donne, che invece partiranno domenica mattina sempre alle 8:00. Nella serata tra sabato e domenica è invece prevista la ‘per tutti’, sempre sullo stesso tracciato, per la quale sono attese circa 40.000 persone.