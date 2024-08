LIVE Italia-Turchia Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | azzurre appuntamento con la storia!

Leggi tutta la notizia su oasport

semifinale del torneoalledi: la Nazionale azzurra affronta lacampione d'Europa. E' unaincerottata ma vincente quella che attende l'nella semifinale che apre le porte alla finale olimpica. Laha vinto tutto lo scorso anno, prima la VNL e poi gli Europei e infine ha centrato l'accesso diretto ai Giochi Olimpici. In questa stagione Santarelli ha impostato tutta la sua stagione sui Giochi Olimpici. La sconfitta netta contro l'nell'ultima partita del girone aveva fatto accendere l'allarme rosso in casa turca, poi la vittoria contro la Cina ha riportato il sereno anche se il morale non è altissimo per via di tanti problemi fisici con cui deve fare i conti la Nazionale turca.