In arrivo a Roma 16 bimbi palestinesi feriti a Gaza Tajani ringrazia l’Egitto | per l’Italia è una priorità

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sono partiti dalperaltri 16 bambinievacuati da, bisognosi di soccorso sanitario urgente a seguito della crisi umanitaria in corso nella Striscia. “Vogliore ancora una volta la collaborazione del governo egiziano, e in particolare ringrazio il nuovo ministro degli Esteri, Badr Abdelatty, con il quale ho avuto un colloquio tre giorni fa. Questa è una operazione umanitaria checonsidera fra le sue”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio. In16 bambi nievacuati da“Confermiamo l’impegno concreto del governo italiano per alleviare le sofferenze della popolazione civile residente a”, ha aggiunto il ministro.