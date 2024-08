Era un tumore Antonella Clerici rompe il silenzio dopo l’intervento di urgenza | Il risultato dell’istologico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)svela un retroscena scioccante sulla sua malattia. Nei giorni scorsi la popolare conduttrice ha fatto spaventare molto i suoi numerosi fan. La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha dovuto affrontare un’operazione d’per togliere una ciste ovarica. Uno dei medici che l’ha operata, il dottor Enrico Vizza, ha poi rilasciato alcune dichiarazioni sulaffermando che era andato tutto bene. “Tutto nasceva da una cisti ovarica, la cui immagine ecografica si era modificata negli ultimi mesi – le parole del dottore – per cui si è dovuto intervenire molto rapidamente per avere un esame istologico, tuttora in corso, in grado di indicare la natura della formazione. La conferma definitiva ce l’avremo solo nelle prossime settimane. Il pericolo è in un certo senso rientrato, i timori sono bassi sul piano oncologico“.