Dirigenti possono aderire al lavoro agile è nel CCNL 2019 21 | innovazione organizzativa ed equilibrio tra vita personale e professionale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 8 agosto 2024) È stato sottoscritto in via definitiva presso l'ARAN il Contratto Collettivo Nazionale diper l'Area della dirigenza scolastica relativo al triennio/21. Il nuovo, seguendo l'Atto di indirizzo del Ministro Valditara, prevede aumenti stipendiali di 260 euro mensili. Di questi, 195 euro riguardano la componente fissa della retribuzione. Sono stati introdotti significativi incrementi del fondo nazionale unico per la retribuzione di posizione e di risultato deiscolastici. L'articoloal, è nel/21:edtra