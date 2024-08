Prima edizione del Gather Festival | tre giorni di benessere e comunità

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’evento al Parco Archeologico di Selinunte Dal 19 al 21 luglio si è tenuta ladelpresso il Parco Archeologico di Selinunte, un evento dedicato al, alla community e alla conoscenza. Durante il giorno, gli ospiti hanno partecipato a masterclass culturali e sportive tenute da esperti e relatori internazionali, tra cui il campione europeo Jorginho. La sera, l’atmosfera è stata animata dalla musica di DJ di fama internazionale come Guy Gerber e il duo Giolì e Assia. L’obiettivo delera creare unaautentica e rilevante, promuovendo ilfisico e mentale e lavorando per la libertà finanziaria. Ilha puntato anche sull’abbattimento delle barriere all’investimento e sulla creazione di opportunità uguali per tutti, con un focus particolare sull’empowerment femminile e l’inclusione interculturale.