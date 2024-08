Napoli-Modena ecco chi sarà il direttore di gara per il debutto di Conte al Maradona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’arbitro Bonacina e il VAR Aureliano guideranno la prima ufficiale del tecnico salentino nella sfida di Coppa Italia. La prima ufficiale di Antoniosulla panchina delavrà luogo sabato, quando i partenopei affronteranno ilnei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La partita, che si giocherà allo Stadiodi Fuorigrotta, vedrà ildel tecnico salentino in casa, e la designazione dell’arbitro per l’incontro è finalmente ufficiale. L’incontrodiretto dal signor Bonacina, con il supporto del VAR affidato al signor Aureliano. Questa scelta arriva in seguito alla nota ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), che ha recentemente comunicato tutte le designazioni per i trentaduesimi di finale della competizione.