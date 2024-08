LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | le azzurre puntano alla finale per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenutitestuale della terza giornata delsudei Giochi della XXXIII Olimpiade. Al Velodromo di Saint Quentin en Yvelines l’Italia va a caccia della prima medaglia sudi quest’edizione a cinque cerchi. La formazione azzurra avrà una chance sia nell’inseguimento a squadre maschile che in quello femminile. Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan sono certi di giocarsi la medaglia di. Nella giornata di ieri il quartetto azzurro è stato costretto ad abdicare venendo battuti dall’Australia che ha conquistato laper l’oro grazie al nuovo record del mondo. Gli azzurri proveranno a salire sul gradino più basso del podio ma per farlo bisognerà battere la Danimarca che è stata sconfitta dGran Bretagna.