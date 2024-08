Il Lago dei Cigni | a Cerveteri le stelle della danza classica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agost0 2024 – L’Estate Caerite 2024 porta sul palco di Piazza Santa Maria un nuovo emozionante momento di cultura con quello che universalmente viene considerato come un’icona dei balletti classici: “Ildei”, un riadattamento straordinario, maggiormente snello, dinamico e colorato rispetto all’originale, sotto la direzione del coreografo Luigi Martelletta, per tantissimi anni primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma. L’appuntamento è per venerdì 9 agosto alle ore 21:30. Ingresso gratuito.