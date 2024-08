Chiara Ferragni ha conosciuto Silvio Campara mentre lui era con la moglie | il gossip impazza!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili, dopo i guai legati al Pandoro gate e la separazione da Fedez, ma pare chesia pronta a ricominciare. La (ex?) imprenditrice digitale, infatti, sembra non sia più single: al suo fianco ci sarebbe un uomo facoltoso e affascinante, tale. Ma chi è e cosa sappiamo di lui? Ex modello, imprenditore di successo e uomo indubbiamente pieno di fascino:ha rubato il cuore della exdi Fedez. Dopo lo scoop di Dagospia, che per primo ha annunciato il presunto flirt tra, ecco che anche il settimanale Chi li ha immortalati insieme al mare.