Agroalimentare fondamentale per il Pil italiano eppure la sua produttività è lontana dalla media europea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il settore dell’in Italia è quello che porta più valore aggiunto al Pil, una performance che vale 4,5 volte quella dell’automotive, e si conferma asset strategico per la competitività del Paese. È al 15° posto per, ma l’Italia è tra i primi 5 paesi in UE per valore generato dal mercato della robotica agricola: ricavi di 1.600€ per ogni milione generato dall’agricoltura, il doppio del valore europeo. Tuttavia, il settore deve continuare ad evolversi e adattarsi alle nuove tendenze di consumo: filiera corta, attenzione alle etichette, e cibi naturali, acquistati soprattutto presso i supermercati della catena Coop (30%), Esselunga (25%) e Lidl (20%), secondo dati Forbes e Gambero Rosso rielaborati da Rome Business School (2024). Queste tra le analisi del report “Settore food in Italia.