Ucraina | Mosca ' esercito Kiev ha tentato di sfondare nella regione di Kursk'

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 ago. (Adnkronos) - L'ucraino avrebbedidi, in Russia, al confine con l'oblast' di Sumy. Lo ha riferito Aleksey Smirnov, governatore regionale di. Anche canali Telegram russi hanno scritto che un gruppo di sabotaggio e ricognizione con equipaggiamento pesante sarebbe entrato questa mattina nell'oblast. Smirnov ha affermato che le guardie di frontiera russe "hanno impedito uno sfondamento del confine" nei distretti di Sudzhansky e Korenevsky. L'ucraino non ha commentato queste affermazioni, che non possono essere verificate in modo indipendente.