Money muling | la promessa di facili guadagni nasconde gravi pericoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Il, una pratica ingannevole che sfrutta le persone per il trasferimento di denaro illecito, sta prendendo piede su piattaforme come Telegram. Ma anche su Instagram e Whatsapp. Ladiattira sempre più individui, ignari dei rischi legati a queste attività illegali. Recentemente, il caso di Valentina, che ha perso oltre 3000 euro a causa di una truffa su Telegram, ha messo in luce la pericolosità di queste operazioni. Cos’è il? Ilè un tipo di truffa in cui le persone vengono reclutate, spesso tramite annunci online o social media, per trasferire denaro tra conti bancari diversi. I truffatori promettono compensiper semplici operazioni bancarie, ma in realtà sfruttano i “muli“, cioè le persone che ci cascano, per riciclare denaro proveniente da attività illegali.