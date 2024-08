Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2024 | Acquario indolente Leone carico

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Cosa prevede l'diFox per il 6? Segnaliamo che la Luna transiterà nella casa della Vergine, influenzando l'andazzo giornaliero. Il segno dell'sarà parecchio, mentre ilsarà. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 6, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – L'del giorno consiglia di riflettere con accuratezza sulle vicende economiche: potrebbero esserci dei contenziosi ancora aperti. Toro – Sarà bene tenersi alla larga dalle polemiche. In giornata vorrai innovare, fare qualcosa di svagante. In serata, aspettati una lieta notizia. Gemelli –Fox segnala dei piccoli disturbi di stagione: tienili d'occhio.