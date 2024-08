LIVE Italia-Giappone 0-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | iniziata la partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Pallonetto di Michieletto. 3-3 Primo tempo di Kentaro. 3-2 Primo tempo di Galassi. 2-2 Riceve male Micheletto, largo l’attacco di Romanò. 2-1 Stavolta è fuori la battuta dell’opposto. 2-0 Ace di Romanò all’incrocio delle righe. 1-0 Subito una difesa dell’e mani fuori di Micheletto. 12.59 Il sestetto dell’è il solito: diagonale Giannelli/Romanò, in banda Micheletto-Lavia, centrali Russo-Galassi, libero Balaso. 12.56 Ed ora l’innose. 12.55 INNO DI MAMELI! 12.48 Le stelle delsono Yuki Ishikawa e Yuji Nishida: se entrano in ritmo, diventano difficili da arginare. 12.46 L’deve cancellare il brutto ricordo di Tokyo 2020, quando proprio ai quarti si concluse il cammino al cospetto della non irresistibile Argentina.