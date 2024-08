La strage della Wagner nel deserto del Mali La guerra fra Russia e Ucraina si combatte anche in Africa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Il, i ribelli tuareg, l’, la, i mercenari, i servizi segreti di Kiev e non solo. Sono gli ingredienti dell’ennesima crisi che rischia di avere ripercussioni non solo in. O meglio di averne inin un contesto sempre più intricato e interconnesso di conflitti armati in mezzo mondo. Una sanguinosa battaglia in mezzo alno si riverbera con un effetto domino a migliaia di chilometri distanza nel cuore dell'Europa: ilha rotto con “effetto immediato” le relazioni con l'dopo l'ammissione degli 007 di Kiev, che hanno rivendicato un ruolo nell'agguato ai confini con l'Algeria costato la vita a una cinquantina di soldatiani e decine di mercenari