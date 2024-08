Juventus Bremer rinnova | ufficiale il prolungamento sino al 2029

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gleisone la, un rapporto professionale che proseguirà per altri cinque anni,al. Il possente centrale difensivo brasiliano, in passato colonna del Torino e vicinissimo all’Inter, è una certezza del reparto arretrato dei bianconeri: Thiago Motta ripartirà da lui, oramai una certezza, per blindare la porta di Di Gregorio. Di seguito il contenuto della notadellain merito aldel contratto di: “Ufficializziamo oggi una notizia importante: Gleisonil suo contratto con la, e sarà quindi un giocatore bianconero fino al 30 giugno”. Tutto certificato, dunque, il sudamericano guiderà ancora la difesa dellailalSportFace.