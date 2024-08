Gabriele Rossetti e la sua dedica | L’oro è per mio padre! Volevamo battere Hancock e ce l’abbiamo fatta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un nuovo oro dare a un papà che purtroppo non c’è più., dopo aver vinto nel Mixed Team dello skeet alle Olimpiadi di Parigi 2024, insieme a Diana Bacosi, può lasciarsi andare a gioia e commozione. Il tiratore a volo toscano, con la medaglia più importante al collo, che fa il paio con quella vinta nel concorso individuale alle Olimpiadi di Rio 2016, ha detto all’ANSA: “di Rio resterà sempre la medaglia del mio cuore, ma solo chi vive accanto a me sa quanto è stata dura. Sono superfelice, peccato per la gara individuale ma il mio destino qui era vincere nel Mixed insieme a Diana. Sul podio ho alzato lo sguardo perché ogni medaglia che vinco è per mio”. Poi ha aggiunto: “Siamo superfelici e orgogliosi, questa medaglia ci voleva, ne avevamo bisogno.