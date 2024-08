Emergenza caldo situazione stabile nei pronto soccorso dell’Asl Toscana Centro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 5 agosto 2024) FIRENZE –, negli 8al momento non si registrano incrementi di accessi per le ondate di calore. Lo rende noto il dottor Simone Magazzini, direttore del dipartimento die area critica. “Fino a questo momento non sono stati rilevati nei nostriun numero di accessi tali da connotare situazioni emergenziali e anche il numero dei ricoveri è considerato piuttosto, ed in linea con il dato stagionale e le annualità precedenti. Come accade in inverno – spiega Magazzini – gli accessi riguardano prevalentemente le persone fragili e gli anziani con una percentuale in più tra il 5 e il 10 per cento di accessi attribuibili, almeno in parte, al(ad esempio pazienti disidratati, calcoli urinari, perdite di coscienza transitorie/vertigini)”.