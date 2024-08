Dall’Orologio Fanzago alla Basilica dell’Assunta | Clusone viaggio nel cuore della Valle Seriana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024). Questa pittoresca citta, situata tra le montagneValnell’omonimo altopiano, garantisce al visitatore un mix di storia, arte e natura. La città di, conosciuta per il suo patrimonio culturale e le sue bellezze naturali, è la destinazione ideale per una gita fuori porta. La giornata inizia con una visita al l’iconico Orologio Planetario, situato nella piazza principale del paese: l’ antico dispositivo astronomico, costruito nel 1583, è un capolavoro di ingegneria rinascimentale. Ammirare i suoi intricati meccanismi e il modo in cui segna il tempo, le fasi lunari e i segni zodiacali, è un’esperienza che affascina grandi e piccini. Proseguendo il tour, una tappa imperdibile è ladi Santa Maria Assunta, un magnifico esempio di architettura religiosa.