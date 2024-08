Borderlands | perché il film ci ha messo così tanto a essere realizzato?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024)ilci haha rilasciato un nuovo spot in questi giorni, ampliando la percezione del pubblico sulla visione di Eli Roth per la popolarissima serie di videogiochi. Il primo trailer suscitò diverse reazioni; ci sono state critiche per lo stile visivo e per il potenziale recupero del tropo degli “strambi in missione” che ha caratterizzatocome Guardiani della Galassia e Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. È stato anche lodato il fatto che ilabbia Cate Blanchett come protagonista, in contrasto con la tradizione che vede gli studios scegliere un’attrice più giovane per i progetti d’azione.