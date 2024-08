Basket 3×3 | Spagna e Germania si giocheranno la finale femminile alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sarannoa giocare ladel torneo di3×3di Parigi 2024. Il pomeriggio ha determinato un confronto tutto europeo per stasera22:00, mentre a USA e Canada resta laper il terzo e quarto posto, in maniera decisamente contrariaambizioni delle due selezioni. La prima semiè di quelle che hanno il crisma dell’incertezza più assoluta. Gli USA riescono a salire sul 4-8 con van Lith dopo 4?, ma questo vantaggio non riescono a capitalizzarlo perché, inesorabilmente, latorna sotto e pareggia a quota 11 con Camilion a 4? dalla fine. Di mira non ce n’è molta, di tensione invece tanta e alla fine si arriva sul 15-15: segna di nuovo Howard, risponde Ygueravide capace di tenere le iberiche a galla neled è overtime.