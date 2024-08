Torna il Rossini Opera Festival Cinque opere e star del belcanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Unscintillante nell’anno di Pesaro Capitale italiana della cultura. In cartellone un’edizione extra large, dal 7 al 23 agosto: 17 giorni, quattro più del consueto con un super cast di stelle dele un plotone di giovani. Saranno proposte ben: due nuove produzioni (Bianca e Falliero e Ermione) e tre riprese (L’equivoco stravagante, Il barbiere di Siviglia e Il viaggio a Reims dei giovani dell’Accademiaana). Nel programma figurano anche la prima assoluta nella revisione sulle fonti della Messa di Ravenna, la Cantata Il vero omaggio, due Concerti lirico-sinfonici eConcerti di. Il programma sarà chiuso con l’esecuzione in forma di concerto del Viaggio a Reims, a celebrazione del 40esimo anniversario della sua prima esecuzione in tempi moderni al ROF 1984.