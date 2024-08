Parigi 2024 tennis Nadal rincuora Alcaraz | Medaglia importante per la Spagna grazie per una settimana incredibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “Carlos, anche se so che oggi è una giornata difficile, dà valore a unache è moltoper tutto il Paese e vedrai, con il tempo, che lo è anche per te”. Queste il messaggio che Rafaha condiviso sui propri social rivolgendosi a Carlos, uscito sconfitto da Novak Djokovic nella super partita che ha consegnato l’oro al serbo nel torneo individuale delle Olimpiadi di. “per questae per lache regali allo sport spagnolo”, ha concluso, che ai Giochi ha fatto squadra proprio connel doppio.: “per laper una” SportFace.