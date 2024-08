L’offerta dei ceri Finestra apre la giostra Innocenzi parte ultimo Ora largo allo spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Il cavaliere del sestiere di Sant’Emidio, Tommaso. Sarà lui, oggi pomeriggio, a portare il primo assalto al moro nella Quintana dedicata al Patrono, nell’edizione del Settantennale. Per secondo, invece, toccherà al giovanissimo Davide Dimarti della Piazzarola, per terzo a Lorenzo Melosso di Porta Romana e per quarto a Denny Coppari di Porta Tufilla. Poi, Mattia Zannori di Porta Maggiore scenderà in pista per quinto e il campione in carica Lucadi Porta Solestà sfiderà il saraceno per. Questo l’esito del sorteggio avvenuto ieri sera, a piazza Arringo, durante la suggestivamonia deldei, che ha richiamato centinaia di persone in centro nonostante l’incertezza del meteo, con la grandine caduta in abbondanza nel corso del pomeriggio che aveva fatto temere per il regolare svolgimento dell’evento.