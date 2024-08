Volley l’Italia piega la Polonia e vince il girone delle olimpiadi | evitata la Francia ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Azzurri show. Con una prestazione di altissimo spessorebatte 3-1 lanell’ultima sfida delil raggruppamento principale e chiude al primo posto la classifica generale. Gli azzurri affronteranno il Giappone neidi finale. Italia, trascinata da Romanò e Michieletto, dominante nella prima parte di gara e poi bravissima a resistere al ritorno dei polacchi che sono salito di livello in battuta e in attacco. Prima parte di set piuttosto equilibrata con lache resta avanti fino al 6-5, poisi scioglie e entra nello “special time”. Gli azzurri danno spettacolo e prendono velocemente il largo, difendono tutto quello che si può e si portano avanti prima 16-12 e poi 20-13, annichilendo di fatto le bocche da fuoco polacche. Gli azzurri non mollano nulla, si portano sul 24-15 e ci pensa un Michieletto devastante a chiudere (25-15).