Test di lusso prima della Coppa Italia | al Castellani c’è Empoli – Sampdoria

(Di sabato 3 agosto 2024)– Ultima amichevole per l’di mister Roberto D’Aversa che il 3 agosto al Carloaffronterà la. Undi, contro la formazione di serie B che servirà al tecnico per capire lo stato di formasua rosa. Entrambe le squadre esordiranno infra il 10 e l’11 agosto. Il 10 è in programma– Catanzaro al, l’11, invece, c’è– Como a Marassi. I prezzi interi: poltronissima, poltrona e tribuna inferiore 20 euro, maratona centrale, maratona laterale, maratona inferiore e curva sud ospiti 10 euro. I minori di 14 anni entrano gratis assieme all’acquisto di un tagliando di un maggiorenne. Per gli abbonato il prezzo è di 10 euro per poltronissima, poltrona e tribuna inferiore e di 5 euro per la maratona. I biglietti sono in vendita all’Store, all’Point, all’Unione Clubs Azzurri.