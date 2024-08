Il malore di mio figlio Fedez è stato causato da un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato funghi | la madre Tatiana svela il motivo del ricovero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Inizia a farsi più chiaro il quadro attorno ald’urgenza in ospedale di, mentre era in viaggio con il suo aereo privato verso Gallipoli, dove era atteso per una serata in discoteca. A comunicare la notizia èil suo staff tramite una story sul profilo Instagram del rapper. Poi è arrivato il comunicato della Asl di Brindisi: “Ieri alle 22.29è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, su un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. Il rapper èpreso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi èdimesso su sua richiesta”. Il diretto interessato è poi intervenuto sempre con un testo su Instagram: “È stata una nottata intensa ma ora sto meglio. Ciao a tutti intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’Ospedale Perrino di Brindisi.