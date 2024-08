Fedez la madre spiega il motivo del ricovero d’urgenza | Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024) Il rapper si è sentito male in aereo mentre si recava a Gallipoli per una serata, Annamaria Berrinzaghi hato l'origine dell'improvvisa indisposizione. Nuovo allarme per: lo stato di salute del rapper milanese continua a preoccupare i suoi fan e non solo. Ieri sera si è diffusa la voce di un malore che lo ha colto sull'aereo diretto a Gallipoli, dove era atteso per una performance. Appena atterrato a Brindisi, l'ex marito di Chiara Ferragni è stato portato d'urgenza all'ospedale della cittadina pugliese, suscitando ulteriore preoccupazione tra i suoi follower. Le condizioni di salute diIl rapper era atteso per una serata live, ma purtroppo il pubblico lo ha aspettato invano. Quando la notizia si è diffusa, si è subito temuto