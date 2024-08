EA SPORTS FC e SSC Napoli festeggiano la loro unione con la pizza VIDEO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di sabato 3 agosto 2024) EAFC e SSChanno inaugurato una partnership esclusiva con un’iniziativa speciale che fonde l’amore per il calcio con la ricca tradizione culinaria napoletana. Insieme a @ssccelebriamo la passione di chi ha fame di emozioni vere Vivetele anche voi su #FC25 prenotandolo ora al link: https://t.co/7sJnYiBaQd pic.twitter.com/4aHxbTQ3bd— EAFC ITA (@eafcit) August 2, 2024 Al centro della campagna c’è uno dei simboli più amati della cucina napoletana: laa portafoglio. Ungirato nel cuore dimostra come questo celebre street food sia diventato il simbolo perfetto della collaborazione. La forma triangolare dellaa portafoglio richiama il logo di EAFC, ispirando l’idea di servire la specialità napoletana in scatole brandizzate uniche.