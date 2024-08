Bimbo in macchina sotto il sole salvato dalla polizia municipale | sfiorata la tragedia a Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Undi 4 anni rimasto chiuso inè statodall’intervento delladi. E’ accaduto venerdì pomeriggio. Non si è trattato dell’amnesia dissociativa che talvolta colpisce alcuni genitori, ma di un incidente tecnico, con una storia a lieto fine. Rimasto chiuso in auto per un guasto tecnico La vicenda risale a venerdì 2 agosto, intorno alle 16:00, quando alcuni agenti dellalocale diCapitale, il Primo gruppo Centro, in servizio nella zona di fontana di Trevi, sono accorsi in aiuto di una famiglia, per uno dei figli rimasto bloccato all’interno dell’auto. La coppia aveva accostato l’auto in prossimità di via Poli, scendendo un attimo dal mezzo per esigenze improvvise del figlio neonato, quando ha visto il veicolo richiudersi automaticamente, senza possibilità di riaprirlo, in quanto le chiavi erano rimaste dentro l’abitacolo.