FOTO – Lautaro Martinez si allena e aspetta il ritorno all’Inter

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le vacanze sono più che meritate ma la voglia di tornare a giocare è tanta, tantissima.su Instagram ha pubblicato le immagini del suomento.– Manca meno di una settimana aldiad Appiano Gentile. Sarà l’ultimo secondo il programma di Simone Inzaghi assieme a Valentin Carboni, che però rientrerà a Milano solo per firmare il rinnovo di contratto e andare poi in Francia all’Olympique Marsiglia.tornerà per rimanere e vincere ancora con la maglia nerazzurra come ha fatto sempre negli ultimi tre anni. Verrà annunciato ufficialmente anche il suo rinnovo da capitano e l’attesa ormai è agli sgoccioli. Intanto il toro ha pubblicato su Instagram le immagini dei suoimenti e delle corse di preparazione al ritiro con l’Inter. Le clessidre lì sotto indicano il tempo, a breve si rivedrà il capocannoniere.