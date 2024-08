È morto Massimo Cotto | giornalista disc jockey scrittore italiano e speaker di Virgin Radio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il mondo della musica è in lutto. Si è spento a 62 annidi. A dare la notizia è la compagna Chiara Buratti che ha pubblicato uno scatto con, accompagnate da parole affettuose: “Questa è la tua foto preferita. È di fine aprile, siamo a Colmar io, te e mia mamma Ozzy. Tu improvvisi balli sgangherati, qualche volta inciampi, beviamo Riesling e mangiamo cordon bleu spettacolari. Ci stiamo divertendo un sacco, come ogni volta che siamo assieme”. E ancora: “Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre inesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te.