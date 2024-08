Terremoto di magnitudo 5 0 nel Cosentino avvertita dalla Puglia alla Sicilia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024) Undi5.0 è stato registrato a Pietrapaola, in provincia di Cosenza, a una profondità di 21 chilometri. La scossa è stataanche altrove,. L’Ingv segnala che il sisma ha trovato il suo epicentro a circa 3 chilometri da Pietrapaola, e in diversi comuni limitrofi calabresi i cittadini sono scesi in strada per lo spavento. «Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione», scrive sui social il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, «la macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando – anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia – eventuali danni a persone o cose».